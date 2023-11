Cartoon Racers: North полюс — это гоночная 3D-игра, созданная компанией Brain Software. Cartoon Racers с потрясающей графикой, которая поразит каждого, независимо от того, нравится он вождению или нет, сочетает в себе самые увлекательные элементы реалистичных гонок с невероятными аренами, оформленными в зимнем стиле. Если вы поклонник красочных машин и обледенелых дорог, это идеальная игра для вас. Готовы ли вы насладиться острыми ощущениями от езды по виртуальному заснеженному холму? Газ — клавиша со стрелкой вверх. Рулевое управление — клавиши со стрелками влево и вправо. Назад — клавиша со стрелкой вниз. Сброс — HCartoon Racers: North полюс создан Brain Software. Играйте в другие игры Poki: Fortride: Open World, Extreme Off Road Cars 3: Cargo, Monster Truck Shadow Racer, Just Park It 12 и City Racing для 2 игроков.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cartoon Racers: North Pole, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.