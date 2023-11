Monster Truck Racing Arena — это гоночная 3D-игра, разработанная Brain Software. Чувствовать. спешка и адреналин струятся по вашим венам на мощных грузовиках-монстрах, представленных в этой игре. Вам предстоит практиковаться и совершенствоваться на 16 захватывающих уровнях, одновременно зарабатывая деньги на покупку новых грузовиков. Управляйте и управляйте — WASD или клавиши со стрелками. Ускорение — ShiftMonster Truck Racing Arena была создана Brain Software. На Poki есть и другие захватывающие гоночные и спортивные игры: Fortride: Open World, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars и Car Drift Racers 2.

Веб-сайт: poki.com

