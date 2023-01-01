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Tank Trouble

Tank Trouble

poki.com

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Tank Trouble — это танковая онлайн-игра, в которой вы ездите по лабиринту и стреляете ракетами по врагам. Tank Trouble сталкивает вас с умными армейскими генералами на полях сражений, похожих на лабиринты. В одиночном режиме вы встретитесь с Лайкой, мастером войны. Вы также можете бросить вызов одному или двум друзьям в многопользовательской войне. Появляются специальные предметы, которые дадут вам преимущество над врагами, например ракеты, разбрасываемые бомбы или двойная пушка. Всегда следите за тем, чтобы ракеты не отскакивали от стен и не убивали ваш танк. В одиночном режиме вы управляете своим танком с помощью клавиш со стрелками. Вы стреляете в космос. Проезжайте через лабиринт, чтобы найти своих врагов, и стреляйте из точки сохранения, прежде чем они нацелят на вас свою пушку. В многопользовательском режиме игрок 1 играет с помощью клавиш «WASD» для вождения и «Q» для стрельбы. Игрок 2 использует клавиши со стрелками и пробел. Игрок 3 может играть с помощью мыши. Tank Trouble создана датской компанией Mads Purup. Играйте в Tank Trouble онлайн бесплатно на Poki. Poki — крупнейшая онлайн-игровая площадка. Каждый месяц более 30 миллионов игроков играют онлайн на Poki. Хотите узнать больше замечательных игр? Посетите домашнюю страницу Poki с нашими новейшими играми или начните свое знакомство со страницей «Популярные игры». Если вам нравится играть в Tank Trouble, вам также понравится Clash Of Armor или любая из этих других игр про танки.

Веб-сайт: poki.com

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