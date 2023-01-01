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TankTrouble

TankTrouble

tanktrouble.com

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Tank Trouble — это танковая онлайн-игра, в которой вы ездите по лабиринту и стреляете ракетами по врагам. Tank Trouble сталкивает вас с умными армейскими генералами на полях сражений, похожих на лабиринты. В одиночном режиме вы встретитесь с Лайкой, мастером войны. Вы также можете бросить вызов другу или двум в многопользовательской войне. Появляются специальные предметы, которые дают вам преимущество над врагами, например ракеты, разбрасываемые бомбы или двойная пушка. Всегда следите за тем, чтобы ракеты не отскакивали от стен и не убивали ваш танк.

Веб-сайт: tanktrouble.com

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