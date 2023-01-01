Hockey Stars — это хоккейная игра 1 на 1, в которой вы должны сразиться за свою любимую страну и победить своего противника! Цель игры довольно проста: забейте их ворота раньше, чем они забьют ваши! Прыгайте вокруг, чтобы получить дополнительную силу, и мчитесь вперед к цели врага! Хотите бросить вызов другу в игре? Есть локальный мультиплеер, так что вы можете играть против своего друга! Сможете ли вы стать чемпионом по хоккею?

Веб-сайт: poki.com

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