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Perfect Dunk

Perfect Dunk

poki.com

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Perfect Dunk — спортивная игра с реалистичной физикой отскоков и захватывающим баскетбольным опытом. Бросок в ворота еще никогда не был таким простым и расслабляющим: все, что вам нужно сделать, это удерживать кнопку и прицелиться, чтобы мяч попал прямо в сетку. Делайте цепные комбо, отскакивайте от стен и пытайтесь увеличить свой счет интересными способами, играя в эту игру по-своему. Смогут ли ваши друзья побить ваш рекорд в Perfect Dunk? Поделитесь с ними этой игрой и узнайте! Удерживая левую кнопку мыши, перемещайте курсор, чтобы прицелиться. Отпустите, чтобы стрелять. Perfect Dunk создан QKY Games. Играйте в другие их игры: «Избегай смерти», «Огненная дорога», «Карманный хоккей», «Стрелка» и «Неоновая война» на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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