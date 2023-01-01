Dunk Perfect — спортивная 3D-игра, созданная Ranida Games. В этой баскетбольной игре вольным стилем ваш персонаж стремится прыгнуть как можно выше, чтобы набрать три очка, а также несколько очков за стиль! Демонстрируйте великолепные приемы удара, проходите сложные уровни и открывайте потрясающие бонусы для настройки своего персонажа. Сможете ли вы заработать высший балл на всех уровнях? Прыжок — перетащите левую кнопку мыши и отпустите. Поворот — удерживайте нажатой клавишу со стрелкой влево или вправо. Dunk Perfect создан Ranida Games. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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