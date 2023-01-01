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Descent

Descent

poki.com

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Descent — это игра на ловкость, созданная Sakkat Studio. Вы альпинист, которому нужно спуститься. Удерживайте палец или левую кнопку мыши, чтобы отпрыгнуть от стены. Как только вы оторветесь от стены, вы больше не сможете управлять персонажем, пока он снова не коснется стены. Так что тщательно рассчитывайте свои прыжки, чтобы собрать как можно больше монет и избежать смертельных препятствий. Делитесь «Спуском» с друзьями и сравнивайте рекорды! Удерживайте палец или левую кнопку мыши, чтобы отпрыгнуть от стены. Тщательно рассчитывайте время прыжков, чтобы собирать монеты и избегать препятствий. Спуск создан Sakkat Studio. Играйте в другие их аркадные игры и игры на ловкость на Poki: James Gun, Ground Digger, Crush It!, Sweet Run и Throw It Higher!

Веб-сайт: poki.com

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