Cat's Party — это игра на ловкость, основанная на физике, в которой вы одинокий кот в темном городе, пытающийся пробраться в безопасное место для других кошачьих компаньонов. На крыше устроила кошачью вечеринку, и ваша задача — добраться до нее. Перетащите и отпустите курсор или палец, чтобы кошка взлетела вверх. Держитесь за подоконники, платформы, трубы и вообще за все, за что можно зацепиться, — и прыгайте выше! Будьте осторожны, путь к вершине не будет легкой прогулкой: вы столкнетесь с движущимися препятствиями, исчезающими платформами и недружелюбными людьми, которые столкнут вас со своего балкона. Обязательно собирайте разбросанные повсюду кусочки еды, чтобы купить своему коту крутые шкуры! Поделитесь Cat's Party с друзьями и поддержите вечеринку! Перетащите и отпустите курсор или палец, чтобы кот взлетал вверх. Доберитесь до террасы наверху, не упав. Cat's Party была создана Sakkat Studio. На Poki есть много других игр на мышление и управление: It's Story!, Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! и Descent. Вы можете играть в Cat's Party бесплатно на Poki. В Cat's Party можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

