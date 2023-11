Раздави это! — аркадная игра, созданная Sakkat Studio. Откройте свою собственную фабрику по производству соков, где вам нужно будет измельчать фрукты старинным способом: кулаками! Пробивайте различные виды фруктов и сундуки с сокровищами на конвейерной ленте, чтобы заработать деньги. Избегайте пробивания бомб, так как они будут стоить вам жизни. Заработанные деньги можно потратить на новые виды фруктов и даже на крутые аксессуары для руки. Давай, поиграй. Вы сойдете с ума от Crush It! Удар — коснитесь левой кнопки мыши или пробела Crush It! был создан Sakkat Studio. Играйте в другие казуальные игры Poki: James Gun, Ground Digger, Sweet Run и Throw It Higher!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Crush It!, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.