Ground Digger — это казуальная аркадная игра, разработанная ИП Злата Рощина. В этой игре вы владеете раскопочной компанией, и все богатства принадлежат вам. Копайте глубоко в земле, чтобы найти куски золота, драгоценных камней и различных типов минералов. Улучшайте свои инструменты и отправляйтесь еще глубже, туда, где таятся самые редкие и ценные богатства. В этом концерте много сюрпризов, и все, что вам нужно сделать, это копать. Выберите один из трех маршрутов, чтобы раскрыть все богатства, скрывающиеся под ним. Копать - щелкните левой кнопкой мыши. Ground Digger создан ИП Злата Рощина. У них есть милый аркадный платформер Poki: Sweet Run.

Веб-сайт: poki.com

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