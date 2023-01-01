WebCatalog
Ground Digger

Ground Digger

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Ground Digger в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ground Digger — это казуальная аркадная игра, разработанная ИП Злата Рощина. В этой игре вы владеете раскопочной компанией, и все богатства принадлежат вам. Копайте глубоко в земле, чтобы найти куски золота, драгоценных камней и различных типов минералов. Улучшайте свои инструменты и отправляйтесь еще глубже, туда, где таятся самые редкие и ценные богатства. В этом концерте много сюрпризов, и все, что вам нужно сделать, это копать. Выберите один из трех маршрутов, чтобы раскрыть все богатства, скрывающиеся под ним. Копать - щелкните левой кнопкой мыши. Ground Digger создан ИП Злата Рощина. У них есть милый аркадный платформер Poki: Sweet Run.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ground Digger, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Planet Miner FRVR

Planet Miner FRVR

planetminer.frvr.com

Crush It!

Crush It!

poki.com

Idle Digging Tycoon

Idle Digging Tycoon

poki.com

Gold Digger FRVR

Gold Digger FRVR

poki.com

Mineblock

Mineblock

poki.com

Sweet Run

Sweet Run

poki.com

Super Oscar

Super Oscar

poki.com

Horror Nights Story

Horror Nights Story

poki.com

Cursed Treasure

Cursed Treasure

poki.com

Gem Smash

Gem Smash

poki.com

Tiny Fishing

Tiny Fishing

poki.com

Fox Adventurer

Fox Adventurer

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности