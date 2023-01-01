Копайте ресурсы, исследуйте землю и выращивайте деревья в Mineblock! Эта игра Minecraft дает вам полный доступ к трехмерным мирам. Вы можете плавать в озерах и копать поверхность Земли. Создайте новый мир с цветами, растениями и секретными частями!

Веб-сайт: poki.com

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