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Towntopia

Towntopia

poki.com

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Towntopia — это игра, похожая на симсити, в которой вам предстоит построить собственное общество! Как только вы начнете строить дома, рождается ваше население. Стройте фермы, чтобы давать им еду, коммерческие здания, чтобы зарабатывать деньги, и промышленные здания, чтобы производить сырье. И не забудьте построить несколько дорог! Все это вам нужно, чтобы расширить свой мир. Становитесь все больше и больше и начните строить офисы, чтобы увеличить свою экономику. И, наконец, добавьте памятники и украшения, чтобы по-настоящему сделать этот мир своим. Стройте деревья, горы, озера и даже водопады! Сможете ли вы построить идеальную Towntopia? Меню — escPlace — щелкните «Переместить» — WASD/arrowsZoom — Z/X/scrollTowntopia была создана Mizadev. Их последняя игра — Blightborne, в которую также можно играть на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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