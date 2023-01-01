Castle Woodwarf — это игра-симулятор бездействия, в которой вы отвечаете за процветание сообщества гномов. Используйте свои стратегические навыки, чтобы определить приоритеты вашего клана, такие как лесозаготовки, рыбалка, собирательство и защита. У вас также есть дракон под вашей деревней, которого вы должны время от времени удерживать от приближения орды врагов. После того, как вы обучили гнома, он будет самостоятельно добывать ресурсы. Итак, начните с найма гномов для рубки деревьев, ловли рыбы, улучшения вашего замка и окружающей среды. Некоторые улучшения заставят ваших гномов потреблять больше еды, поэтому всегда помните, что нужно сбалансировать все необходимое и всегда иметь достаточно рыбы. Идите вперед и покажите всем остальным гномам, как управлять сообществом! Вносите улучшения — нажмите или коснитесь улучшения, чтобы купить его. Наймите гнома-рыбака, который будет автоматически путешествовать к воде и ловить рыбу в поисках еды, или наймите лесоруба, который будет рубить деревья на дрова. . Вы также можете собирать эти материалы и еду с помощью гнома-собирателя. Castle Woodwarf был создан Domo Games, студией разработки игр, базирующейся в Хорватии. Это их первая игра на Poki! В Castle Woodwarf можно играть бесплатно на Poki. В Castle Woodwarf можно играть на телефоне и компьютере.

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