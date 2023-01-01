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Castle Blocks

Castle Blocks

poki.com

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Castle Blocks — это игра в режиме ожидания, в которой вы можете создать замок своей мечты в самых разных средневековых и фэнтезийных декорациях. Все, что вам нужно сделать, это создать пустую рамку и начать воплощать свои мечты на холсте. Просто перетаскивайте блоки на сетку и перемещайте объекты, пока не получите изображение великолепного здания, достойного того, чтобы стать домом для многих империй и династий. Вы можете добавлять строительные блоки, вдохновленные различными культурами и цивилизациями, чтобы создавать тематические проекты или даже объединять культуры! Обязательно изучите различные фоновые пейзажи, которые вы можете применить. Вы можете сохранить свой замок в виде изображения, когда будете довольны своим творением. Не забудьте поделиться Castle Block со своими друзьями и показать друг другу замки, которые вы создали. Стройте — перетаскивайте блоки на сетку и перемещайте объекты. Castle Blocks создается MarketJS. Играйте в другие казуальные игры Poki: Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, Pool 8 Ball with Buddies. , «Пирамиды маджонга», «Разблокировать», «Силовой бадминтон», «Калькулятор настоящей любви», «Палач», «Герой Людо», «Математическая викторина», «История супердевочки» и «Набирающий бой». Вы можете играть в Castle Blocks бесплатно на Poki. В Castle Blocks можно играть на своем компьютере и мобильном телефоне. устройства, такие как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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