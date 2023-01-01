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Tactical Squad

Tactical Squad

poki.com

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Tactical Squad — игра-стрелялка, созданная MarketJS. Вы член тактического отряда, и вам поручено уничтожить целевого крупье. Используйте снайперский зум, чтобы наблюдать за местностью. Вы должны действовать быстро, но и спокойно. Будьте внимательны и не стреляйте в мирных жителей и невинные цели при обнаружении мишени. Вы будете зарабатывать деньги за устранение правильной цели. Используйте заработанные деньги на покупку более качественных винтовок. Сможете ли вы стать лучшим киллером в мире? Цель — перетащите курсор мыши / палец. Стрельба — левая кнопка мыши / нажмите красную кнопку. Тактический отряд создан MarketJS. Играйте в другие казуальные игры Poki: Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool with Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl История и набор текста Fighter

Веб-сайт: poki.com

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