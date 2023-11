8 Ball Pool With Buddies

8Ball Pool With Buddies — спортивная игра, созданная MarketJS. В этой игре ваша цель — поместить все назначенные вам шары в лунки на каждой стороне бильярдного стола. Твердые и полосатые цвета присваиваются игрокам в зависимости от того, какой мяч был забит первым после перерыва. Этот тип присваивается игроку, забившему мяч. Повышайте уровень и зарабатывайте монеты пула за свои победы. Играйте в бильярд против других игроков или друзей в матчах один на один или участвуйте в турнирах, чтобы выиграть по-крупному! Не забудьте зайти в магазин Pool Shop, чтобы узнать о возможностях настройки! Удерживайте и цельтесь пальцем или левой кнопкой мыши. Отпустите, чтобы бросить мяч. 8Ball Pool With Buddies создан MarketJS. Играйте в другие казуальные игры Poki: Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, , Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story и Typing Fighter.

Веб-сайт: poki.com

