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Stupid Zombies 2

Stupid Zombies 2

poki.com

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Stupid Zombies 2 — это игра-головоломка, в которой вы сможете сражаться с ордами зомби, стреляя в них как можно меньшим количеством пуль. Ваши пули пройдут сквозь зомби и поразит каждого из них на пути. Ваши пули также отскакивают назад, поэтому мы советуем вам мыслить нестандартно при стрельбе и проявлять творческий подход. Работайте над углами, чтобы совершить наибольшее количество убийств зомби. Готовы ли вы поразить двух зайцев одним выстрелом… или двух зомби одним пистолетом… или что-то в этом роде…? (Мышь) Прицельтесь курсором и щелкните, чтобы выстрелить (Мобильный) Прицельтесь, удерживая палец и отпустив его, чтобы стрелять в Stupid Zombies 2 создан MarketJS. Играйте в другие казуальные игры Poki: Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball. «Бильярд с друзьями», «Пирамиды маджонга», «Разблокировать», «Силовой бадминтон», «Калькулятор настоящей любви», «Висельник», «Герой Людо», «Математические викторины», «История супердевочки» и «Набор текста». Вы можете играть в Stupid Zombies 2 бесплатно на Poki. В Stupid Zombies 2 можно играть на ваш компьютер и мобильные устройства, такие как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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