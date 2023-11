Castle Fight With Friends — это многопользовательская игра, в которой вы можете сражаться с онлайн-противником, расстреливая замки и армию друг друга. Перед вашим замком расположена пушка, которая постоянно колеблется между крайней левой и самой правой точками экрана. Ваша задача — выстрелить из пушки в нужный момент, чтобы она поразила приближающиеся орды врагов. Солдаты автоматически начинают атаковать замок противника, как только они пересекут его, поэтому сделайте все возможное, чтобы остановить их, прежде чем они смогут пересечь границу. Играйте онлайн против реальных врагов или создайте свою собственную комнату и пригласите друзей! Используйте пробел или щелкните левой кнопкой мыши, чтобы выстрелить пушечным ядром. Если вы используете мобильное устройство, вместо этого коснитесь экрана пальцем. Castle Fight With Friends создан MarketJS. Играйте в другие казуальные игры Poki: Stupid Zombies 2, Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine. «Подметальная машина», «Бильярд из 8 мячей с друзьями», «Пирамиды маджонга», «Разблокировать», «Мощный бадминтон», «Калькулятор настоящей любви», «Палач», «Герой Людо», «Математические викторины», «История супердевочки» и «Бой с набором текста» Вы можете играть в Castle Fight With Friends бесплатно на Poki.Castle В Fight With Friends можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Castle Fight With Buddies, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.