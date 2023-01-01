WebCatalog
Monster Merge

Monster Merge

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Monster Merge в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Monster Merge — это казуальное слияние, в котором вы объединяете существ и открываете новых и более сильных монстров, которые еще более жуткие. В игре действительно красивый художественный стиль, который находится на стыке жуткого и милого. Просто перетаскивайте одинаковых монстров, чтобы объединить их и создать более сильного монстра. Каждый раз, когда вы открываете новый вид монстров, вы открываете новую часть загадочного замка. Исследовав весь замок, вы откроете новый мир, полный фей, и совершенно другой мир с другой, более красочной атмосферой! В игре есть и другие секреты и миры, которые вам предстоит исследовать. Вам не нужно ждать Хэллоуина, чтобы стать немного жутким. Сможете ли вы разблокировать все замки и миры в этой захватывающей игре со слиянием? Выбирайте и перемещайте существ — щелкните и перетащите левую кнопку мыши или палец. Monster Merge был создан Джеффом Рамосом. Сыграйте в другую футуристическую игру слияния на Poki: Galactic Empire. Вы можете играть в Monster Merge бесплатно на Poki. В Monster Merge можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Monster Merge, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Merge Battle

Merge Battle

poki.com

Monster Mash

Monster Mash

poki.com

Merge Cyber Racers

Merge Cyber Racers

poki.com

Merge Gangster Cars

Merge Gangster Cars

poki.com

Chicken Merge

Chicken Merge

poki.com

Stick Defenders

Stick Defenders

poki.com

Merge Arena

Merge Arena

poki.com

Merge the Numbers

Merge the Numbers

poki.com

Monster Duo

Monster Duo

poki.com

Meow Merge

Meow Merge

poki.com

Stick Merge

Stick Merge

poki.com

Sugar Eyes

Sugar Eyes

poki.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности