Monster Merge — это казуальное слияние, в котором вы объединяете существ и открываете новых и более сильных монстров, которые еще более жуткие. В игре действительно красивый художественный стиль, который находится на стыке жуткого и милого. Просто перетаскивайте одинаковых монстров, чтобы объединить их и создать более сильного монстра. Каждый раз, когда вы открываете новый вид монстров, вы открываете новую часть загадочного замка. Исследовав весь замок, вы откроете новый мир, полный фей, и совершенно другой мир с другой, более красочной атмосферой! В игре есть и другие секреты и миры, которые вам предстоит исследовать. Вам не нужно ждать Хэллоуина, чтобы стать немного жутким. Сможете ли вы разблокировать все замки и миры в этой захватывающей игре со слиянием? Выбирайте и перемещайте существ — щелкните и перетащите левую кнопку мыши или палец. Monster Merge был создан Джеффом Рамосом. Сыграйте в другую футуристическую игру слияния на Poki: Galactic Empire. Вы можете играть в Monster Merge бесплатно на Poki. В Monster Merge можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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