Monster Mash — это игра-кликер, в которой вы объединяете малышей-монстров в более сильные уровни, чтобы получить идеальный список монстров! Вы будете зарабатывать золото и открывать новых монстров, органично продвигаясь в игре, а также выполняя миссии. Открывайте монстров высшего уровня и хвастайтесь перед друзьями! (И не забывайте возвращаться каждый день, чтобы собрать добычу в автономном режиме.) Объединение монстров — левая кнопка мышиMonster Mash создан DrMop. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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