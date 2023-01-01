Kiwi Clicker — это игра-кликер, в которой вы управляете стартапом по производству птиц киви. Превратите свой бизнес из ничего в шумную киви-империю! Просто щелкните или коснитесь большого киви на экране, чтобы добавить новый киви в производственный цикл. Ваши киви будут упакованы и проданы оптом. Используйте кнопку упаковки слева, чтобы упаковать и продать киви, чтобы получить «монеты». Вы можете тратить монеты на улучшения, чтобы увеличить скорость и эффективность производства киви. Не забывайте: чем больше улучшений вы разблокируете, тем быстрее будет расти ваша киви-империя! Также обратите внимание, что каждый раз, когда вы повышаете уровень, короля вызывают, чтобы атаковать ваше рабочее место. Нажимайте несколько раз на короля и его приспешников, чтобы победить их и заработать бонусные монеты. Теперь, когда вы знаете основы, приступайте к созданию! Сколько денег вы можете заработать в Kiwi Clicker? Просто щелкните или коснитесь большого киви на экране, чтобы добавить новое киви в производственный цикл. Используйте кнопку упаковки слева, чтобы упаковать и продать киви, чтобы получить «монеты». Когда король будет вызван, несколько раз нажмите на него и его приспешников, чтобы победить их. Kiwi Clicker создан Tobspr, компанией по разработке игр, базирующейся в Германии. Сыграйте в другую легендарную игру .io на Poki: SchoolBreak.io. Вы можете бесплатно сыграть в Kiwi Clicker на Poki. Пока в Kiwi Clicker можно играть только на вашем компьютере.

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