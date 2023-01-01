Grow Up the Cats — это игра-кликер, в которой вы выращиваете котят с помощью вашего верного компаньона-робота-кота. У вас есть плодородная земля, на которой можно разводить кошек, а большую часть тяжелой работы может выполнить робот. Нажмите, чтобы посадить, полить и собрать кошку. Проверьте нижнюю панель, где вы можете купить удобрения, чтобы увеличить свой заработок, и улучшить своего робота-кота, чтобы он автоматически постукивал за вас. Продолжайте делать это, чтобы открыть новые красивые земли и открыть для себя новые породы кошек, которые можно добавить в свою коллекцию! Нажмите, чтобы посадить, полить и собрать кошку. Купите удобрения, чтобы увеличить заработок. Улучшите своего робота-кота, чтобы он мог автоматически нажимать за вас. Вырастите кошек, созданных Ulpo Media. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Grow Up the Cats, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.