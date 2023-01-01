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Catpad

Catpad

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Веб-сайт: poki.com

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В Catpad вы играете за кота! И как кошка, вы можете заниматься обычными кошачьими делами; из коробок можно построить башню, поиграть на память, а иногда даже погонять на машине на больших скоростях. Во время игры будут появляться блестящие шарики с бонусами. Если вы наберете достаточное количество этих мячей, ваша кошка перейдет в режим лихорадки! В этом режиме ваш кот немного сойдет с ума и начнет набирать массу очков. Это может помочь вам установить новые рекорды и получить новые достижения. Набирая хорошие баллы, вы откроете новые предметы, которыми можно украсить дом вашей кошки! Вам предстоит освоить более 6 игр. Сможете ли вы и ваш кот стать идеальным дуэтом?

Веб-сайт: poki.com

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