Where is My Cat?

Где мой кот? — это игра-головоломка, созданная Slab Games. Ваша кошка — эксперт в прятках. Найдите его, перемещая предметы домашнего обихода, устанавливая ловушки и думая нестандартно. Но будьте осторожны: найти вместо кота собаку – значит проиграть игру! Пройдя несколько уровней, вы откроете дополнительные игровые режимы, такие как «Мяу-слияние», где вы сможете создавать новые породы кошек, объединяя их, или «Кошачья игровая комната», где вы можете взаимодействовать со своими кошками. Эта игра, сочетающая в себе несколько разных жанров, таких как слияние объектов, поиск предметов и головоломка, предлагает идеальный способ скоротать время! Взаимодействуйте с объектами — щелкните левой кнопкой мыши или коснитесь. Перемещайте объекты — перетаскивайте. Где мой кот? была создана Slab Games. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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