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Find The Candy

Find The Candy

poki.com

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Find the Candy — это игра-головоломка на тему поиска предметов, созданная Adgard. Ваша цель — исследовать уровни, собрать как можно больше звезд и подарков, пытаясь найти спрятанные конфеты. В этой игре в жанре «поиск предметов» вам предстоит находить массу особых предметов и хранить их на витрине. Вы можете взаимодействовать с объектами, поднимая и перетаскивая их, чтобы обнаружить другие скрытые части. Постарайтесь найти все три звезды на каждом уровне! Взаимодействуйте с объектами, которые видите в игре, нажимая на них или перетаскивая их. Таким образом, вы откроете много сюрпризов и соберете все звезды. Игра «Найди конфеты» создана Adgard. Сыграйте в другую казуальную игру Poki: MadZOOng.

Веб-сайт: poki.com

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