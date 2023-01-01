The Pillar — это игра-головоломка от первого лица, действие которой происходит на загадочном острове. Перемещайтесь по прекрасному загадочному миру и решайте все головоломки, чтобы пройти демо-версию! Графика и саундтрек прекрасны, а головоломки постепенно становятся все сложнее и сложнее. Это последняя захватывающая игра в жанре загадочных головоломок. Сможете ли вы закончить демо-версию The Pillar? Найдите головоломки, чтобы решить их, щелкая и перетаскивая плитки. Move - WASDThe Pillar был создан PaperBunker s.r.o. Это их первая игра на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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