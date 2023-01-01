Box Kid Puzzles — это 2D-игра-головоломка, созданная T-Rex Interactive, в которой игрок должен выбираться из разных комнат, похожих на лабиринт. Присоединяйтесь к этому маленькому мальчику из картонной коробки и помогите ему раскрыть секреты загадочной компании по производству игрушек. Решите лабиринты, соберите все ключи, избегайте ловушек и врагов... и узнайте, куда вас приведет это приключение! Раскройте свой творческий потенциал с помощью пазлов Box Kid! Перемещение — WASD или клавиши со стрелками Перемотка назад — клавиша «Назад» или «Стереть». О создателе: Box Kid Puzzles была создана компанией T-Rex Interactive. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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