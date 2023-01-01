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Stick Veterans

Stick Veterans

poki.com

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Stick Veterans — это онлайн-шутер, в котором вы играете в динамичные смертельные матчи, играя за фигурки. Испытайте действие в реальном времени, стреляя и уничтожая реальных игроков в хаотичных сражениях на огромной коллекции 3D и 2D карт, созданных удивительным игровым сообществом. Исследуйте захватывающие игровые режимы, такие как «Свободный для всех», «Командный бой насмерть» и «Захват флага». Играйте в 2D или 3D, создавайте свои собственные карты, изучайте настраиваемые правила игры, тренируйтесь против ботов и откройте для себя множество других сюрпризов в этом захватывающем 3D-шутере! Достаточно ли у вас опыта, чтобы стать последним выжившим ветераном Stick Veterans? Движение — WASD или клавиши со стрелками. Стрельба — щелчок левой кнопкой мыши. Смена оружия — цифровые клавиши или колесико мыши. Смена точки зрения — щелчок правой кнопкой мыши. Возрождение — щелчок левой кнопкой мыши или клавиша пробела. Бросок гранаты — FPause — ESCS Табло — TAB. создан Junkbytes. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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