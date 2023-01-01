Dinogen Online — это динамичный многопользовательский 2D-шутер с видом сверху и множеством видов оружия, игровых режимов и карт. Играйте за человека или динозавра в режимах игры, основанных на целях. Разблокируйте новое оружие, динозавров, снаряжение, предметы и многое другое, зарабатывая опыт в игре. Игры, основанные на целях: играйте за человека или динозавра в игровых режимах, основанных на целях, таких как «Командный бой насмерть», «Захват флага» или «Разрушение». Бесконечное выживание: играйте в один из многочисленных режимов выживания и сражайтесь с бесконечными волнами врагов, начиная от отрядов ополчения, динозавров, вертолетов и т. д. Редактор сценариев: создавайте свои собственные карты и миссии с помощью встроенного редактора сценариев. Редактор представляет собой мощный инструмент, позволяющий вносить простые изменения в существующие карты или создавать новые сложные миссии с помощью встроенной системы триггеров. Все сценарии, созданные в редакторе, сразу же доступны в многопользовательском режиме, что позволяет вам играть в свои творения с друзьями онлайн.

Веб-сайт: dinogenonline.com

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