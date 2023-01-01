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Zombs Royale

Zombs Royale

zombsroyale.io

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Играйте в ZombsRoyale.io — массовую многопользовательскую 2D-игру Battle Royale в реальном времени на 100 игроков в своем браузере, вдохновленную PUBG/Fortnite.

Веб-сайт: zombsroyale.io

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