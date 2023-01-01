Забавный платформер в жанре королевской битвы. Играйте в многопользовательскую онлайн-игру бесплатно в браузере и на мобильном устройстве, без приложений и загрузки. Окончательное уничтожение! Получите корону и не упадите, ребята!

Веб-сайт: lolbeans.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением LOLBeans.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.