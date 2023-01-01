JustFall.LOL — это новая бесплатная многопользовательская онлайн-игра в стиле королевской битвы, где вы можете соревноваться с тысячами игроков онлайн. Вы должны быть последним оставшимся в живых пингвином, не выпавшим из шестиугольника. Откройте для себя наши файтинги 1 на 1 онлайн!

Веб-сайт: justfall.lol

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