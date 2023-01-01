Krunt.io - Это очень забавная 2D игра Battle Royale .io. В этой игре, которую можно разблокировать в школе, вы тоже можете строить. Бесплатная игра .IO, созданная Marl, xAz и Razor.

Веб-сайт: krunt.io

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