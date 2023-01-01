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1v1Battle

1v1Battle

play.1v1battle.com

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1v1Battle — это стратегическая игра в жанре экшен «Строй и стреляй», в которой вы сражаетесь с другими игроками на арене. Станьте чемпионом в битве 1 на 1 — уникальном шутере от третьего лица и симуляторе PVP в стиле «Королевской битвы», который поможет вам тренировать свои боевые навыки, сражаться с реальными игроками в режимах 1 на 1 и стать мастером в многопользовательских боевых играх.

Веб-сайт: 1v1battle.com

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