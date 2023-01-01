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Combat Online

Combat Online

poki.com

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Combat Online (Combat 5) — динамичный многопользовательский шутер от первого лица, созданный NadGames. Игра является продолжением оригинального хита Combat Reloaded. В Combat Online представлены те же потрясающие, насыщенные событиями сражения, которые вы знаете и любите. Визуально это одна из самых продвинутых игр, доступных онлайн. Присоединяйтесь к различным типам игровых режимов, таким как FFA, CTF или Team Battle. >Выходите на разнообразные арены и сражайтесь с игроками со всего мира. Не можете найти достаточно сложную для вас арену? В Combat Online вы можете создавать свои собственные арены в редакторе карт. Есть ли у вас все необходимое, чтобы стать абсолютным чемпионом по боям? Combat Online, также известная как Combat 5, создана компанией NadGames, базирующейся в Мексике. Они также являются создателями Combat Reloaded и Combat Reloaded 2.

Веб-сайт: poki.com

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