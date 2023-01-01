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Gladiatus

Gladiatus

lobby.gladiatus.gameforge.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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В браузерной игре Gladiatus вас ждет боевая жизнь на пике Римской империи. Сражайтесь с множеством противников в экспедициях и преодолевайте опасности подземелий. Найдите союзников для битвы за славу и честь на аренах.

Веб-сайт: lobby.gladiatus.gameforge.com

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