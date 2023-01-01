Драться! Убийство! Эволюционировать! Добро пожаловать в ЭвоВарс! Будь готов! Ваша задача — стать самым большим воином на арене Deathmatch! Сражайтесь с полчищами противников! Убивайте своих противников и собирайте сферы, чтобы получить опыт и очки! Развивайтесь в размерах и скинах во время битвы и станьте всемогущим гигантом на арене! Разблокируйте все 30 эволюций !! Помните, что размер имеет значение, но это не самое главное! Большие гиганты обычно падут от меча маленьких и быстрых воинов. Удастся ли вам стать легендарным гигантом на арене? Попробуй сейчас!

Веб-сайт: evowars.io

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