Оттачивайте свои строительные навыки, сражайтесь 1 на 1 с игроками вашего уровня и станьте последним выжившим в королевской битве!

Веб-сайт: justbuild.lol

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