Откройте для себя 1v1, онлайн-симулятор строительства и игру-стрелялку от третьего лица. Королевская битва, строительный бой, бокс-файт, зональные войны и другие игровые режимы!

Веб-сайт: 1v1.lol

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