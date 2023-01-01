Mad GunZ — это динамичный пиксельный шутер от первого лица от создателя Mad Pixel. Приготовьтесь к королевской битве века в Mad GunZ онлайн на Poki. Возьмите в руки пистолет и приготовьтесь погрузиться в самые безумные пиксельные игры и онлайн-игры-стрелялки. Благодаря простому и интуитивно понятному управлению вы мгновенно станете профессионалом, отбиваясь от врагов любым оружием, которое найдете. Разблокируйте больше брони и снаряжения, чтобы дольше оставаться в живых и оставаться последним выжившим в Mad GunZ. Mad GunZ был создан компанией Full HP Ltd. Вы можете играть в другие их онлайн-игры в жанре экшн/стрелялки на Poki: Battle Forces, Fury Wars, Blocky. Автомобили и беги и стреляй.

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