Blocky Cars — это автомобильный 3D-шутер, созданный компанией Full HP ltd. В Blocky Cars вы можете делать все, что только могли себе представить, в цифровой машине: ездить, участвовать в гонках, стрелять и врезаться в других игроков на красочно оформленных аренах. При этом вы даже заработаете внутриигровые деньги. На свои заработанные деньги вы сможете покупать различные типы сундуков, чтобы разблокировать футуристические автомобили, потрясающие танки, мощные пушки, шагающих роботов, великолепные скины и многое другое! Существуют также различные игровые режимы, такие как многопользовательский бой на смерть, захват флага, командный бой, режим гонки и даже режим FPS, в котором вы можете насладиться стрельбой без автомобиля. Не верьте нам на слово, прыгайте на борт и попробуйте сами. Blocky Cars объединяет автомобили, творчество и хаос в одном увлекательном пакете. Движение — WASD или клавиши со стрелками. Стрельба — левая кнопка мыши. Blocky Cars была создана компанией Full HP ltd. На Poki есть и другие захватывающие и веселые игры: Fury Wars, Mad GunZ и Run and Gun.

Веб-сайт: poki.com

