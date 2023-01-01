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Battle Forces

Battle Forces

poki.com

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Battle Forces — это 3D-сетевой киберпанк-шутер, созданный компанией Full Hp ltd. Погрузитесь в этот реалистичный опыт шутера от первого лица и сыграйте против реальных людей. В наличии 6 уникальных героев с предысторией, огромный арсенал оружия, модификаций, особых способностей, скинов и многое другое! Пригласите своих друзей на игру, чтобы получить максимум удовольствия! Battle Forces создана компанией Full HP ltd. Играйте в другие их динамичные игры на Poki: Mad GunZ, Fury Wars, Blocky Cars и Run and Gun.

Веб-сайт: poki.com

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