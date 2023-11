Battle Forces — это 3D-сетевой киберпанк-шутер, созданный компанией Full Hp ltd. Погрузитесь в этот реалистичный опыт шутера от первого лица и сыграйте против реальных людей. В наличии 6 уникальных героев с предысторией, огромный арсенал оружия, модификаций, особых способностей, скинов и многое другое! Пригласите своих друзей на игру, чтобы получить максимум удовольствия! Battle Forces создана компанией Full HP ltd. Играйте в другие их динамичные игры на Poki: Mad GunZ, Fury Wars, Blocky Cars и Run and Gun.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Battle Forces, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.