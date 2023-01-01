Thirteen — это динамичная игра-стрелялка, в которой вы можете участвовать в онлайн-сражениях с реальными игроками или оттачивать свои навыки в одиночной практике. Взяв на себя роль очаровательных аватаров, вы каждый раунд вооружаетесь случайным оружием, чтобы разбивать специальные ящики и уничтожать врагов. Не забывайте собирать монеты, чтобы улучшать свой арсенал и улучшать свои способности. Чем больше вы играете, тем сильнее вы!

Веб-сайт: poki.com

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