Игра №1 в жанре Battle Royale. Стройте, ломайте и уничтожайте! Build Royale.io — это 2D-шутер IO, в котором вам нужно строить и собирать добычу, чтобы улучшать свое оружие и побеждать всех своих врагов. Стройте, ломайте и уничтожайте противников, чтобы улучшить свою добычу. Останешься ли ты последним?

Веб-сайт: buildroyale.io

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