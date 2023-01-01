Kize.io — это новая IO-игра в жанре Battle Royale, в которой вы появляетесь в вестибюле и, когда все игроки готовы, вы переходите на главную карту. Вам нужно открывать сундуки, грабить других игроков, строить базу, фармить материалы, убивать противников и избегать шторма!

Веб-сайт: kize.io

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