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Kize.io

Kize.io

kize.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Kize.io — это новая IO-игра в жанре Battle Royale, в которой вы появляетесь в вестибюле и, когда все игроки готовы, вы переходите на главную карту. Вам нужно открывать сундуки, грабить других игроков, строить базу, фармить материалы, убивать противников и избегать шторма!

Веб-сайт: kize.io

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