Многопользовательская игра, Построй базу, Разрушь базу, заводи друзей, убивай вражеские черепа, переживай ночь, улучшай своего игрока, развивай своего игрока, заправляй кровать, делай сундуки и двери, делай турели, стань зверем и получи золотую корону :)

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