Base Defense 2 — это игра в жанре Tower Defense, в которой ваша цель — использовать различные виды оружия, чтобы защитить свою базу от полчищ врагов. Начните с перетаскивания своих юнитов на игровое поле. Ваши юниты будут автоматически атаковать приближающихся врагов. Все, что вам нужно сделать, это контролировать порядок и размещение юнитов. Вы будете грабить врагов, которых побеждаете, и тратить заработанные деньги на улучшение своих юнитов или получение новых, таких как артиллеристы, часовые, турели и многое другое. Не забудьте улучшить и усилить свою защиту, чтобы она стала еще сильнее! Сколько фаз врагов сможет пережить ваша база? Перетащите свои юниты и поместите их на выделенную плитку, чтобы разместить их. Ваши юниты будут автоматически атаковать приближающихся врагов. Если вы хотите улучшить отряд, нажмите на него и используйте кнопку улучшения во всплывающем меню. Base Defense 2 создана Beedo Games. Играйте в другие динамичные стратегические игры Poki: Pirate Defense, Call of Tanks, Base Defense, Blocky Snakes, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Jelly Sokoban, Mafia Wars, Swingers и Tanko. ioВы можете играть в Base Defense 2 бесплатно на Poki. В Base Defense 2 можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

