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Pirate Defense

Pirate Defense

poki.com

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Pirate Defense — это игра в жанре Tower Defense, в которой ваша цель — использовать различные типы танков для защиты вашей базы от пиратов. Перетащите свои юниты на выделенную плитку, чтобы разместить их на игровом поле. Ваши юниты будут автоматически атаковать приближающихся врагов. Проведите их сквозь полчища врагов и продолжайте возводить оборонительные сооружения, чтобы остановить приближающихся пиратов, на 15 захватывающих уровнях, разделенных на 3 региона. Не забудьте улучшить и усилить свою защиту, чтобы она стала еще сильнее. Если вы хотите улучшить отряд, нажмите на него и используйте кнопку улучшения во всплывающем меню. Перетащите свои отряды на выделенную плитку, чтобы разместить их. Ваши юниты будут автоматически атаковать приближающихся врагов. Если вы хотите улучшить отряд, нажмите на него и нажмите кнопку «Улучшить» во всплывающем меню. Pirate Defense создана Beedo Games, компанией по разработке игр, базирующейся в Пакистане. Играйте в другие динамичные стратегические игры Poki: Call of Tanks, Base Defense, Blocky Snakes, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Jelly Sokoban, Mafia Wars, Swingers и Tanko.io.

Веб-сайт: poki.com

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