Tower Defense Mingling — это игра со слиянием, созданная Zonda Creative Studio. Защитите свою базу от вражеских отрядов, устанавливая наступательные турели и улучшая их. Вы можете объединить два одинаковых отряда, чтобы создать более мощный отряд, затем объединить их в более мощный отряд и так далее… Первые уровни легкие, где все враги следуют одним и тем же маршрутом. Но по ходу игры вам нужно будет мыслить стратегически и проявлять изобретательность, чтобы выжить. Давай, объединяйся! Нажмите или коснитесь турели ниже, чтобы выбрать ее. Нажмите еще раз на пустую плитку, чтобы разместить турель. Перетащите отряд на идентичный, чтобы объединить их. Tower Defense Mingling была создана Zonda Creative Studio. На Poki есть много захватывающих игр: Barbershop Inc., Merge Tycoon, Crane-Madness и Infinite 8.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Tower Defense Mingling, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.